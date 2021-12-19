Как пишет Politeka.net, 72 летняя популярная российская певица Алла Пугачева и 45-летний пародист и юморист Максим Галкин вместе уже 20 лет, однако свадьбу они сыграли 10 лет назад. Через два года суррогатная мать родила паре двойняшек – Лизу и Гарри, которые в этом году пошли уже во второй класс.

Продолжительное время Галкин и Пугачева не комментировали эту тему, однако недавно на странице Лизы Галкиной появился фрагмент интервью юмориста, где он рассказывает об этом важном решении.

"Ну Алла более мудрый человек, поэтому она это предложила первая. Она морально готовилась к тому, что для детей она будет бабушкой. Но в результате она стала абсолютной мамой и, на мой взгляд, лучшей мамой, которая бывает для детей", - рассказал Галкин.

Ранее Politeka писала, что помолодевшая Пугачева с новым париком озадачила внешностью: "Сейчас бабушка уже, о чем речь".

Напомним, что Галкин поразил откровением о материнстве Аллы Пугачевой: "Готовилась к тому, что...".

А еще Politeka сообщала, что Пугачева "растаяла" от прикосновения Галкина, в сети неожиданно выдали: "Любая бабушка...".