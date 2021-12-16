Алла Пугачова і Максим Галкін почали крутити роман ще на початку 2000-х, пише Politeka.net. На той момент примадонна перебувала в шлюбі з Філіпом Кіркоровим, але тоді вже їхні стосунки не ладилися.
Довгий час Галкін і Пугачова приховували стосунки, але в 2008 році вони оголосили всім про свої почуття, а в 2011 - одружилися.
Пару часто запрошують на різні передачі, на одній з яких чоловік проявив турботу до дружини поправивши їй мікрофон, а також доторкнувшись до коханої. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Я просто забуваю про все, коли ти до мене доторкаєшся", - вимовила співачка.
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Більшість користувачів мережі кадри зачарували, інших же - навпаки.
"Я вірю! Буває така любов! Буває!", "Чарівна пара!!!!❤ ️ ", "Та будь-яка бабуся здригнеться від дотику 45-річного мужика, тим більше що це Макс Галкін", "як мені подобаються їхні стосунки. З Максимом Пугачова просто розцвіла! Гідний чоловік!", "Завжди раніше любила, поважала Пугачову, а зараз дивлюся повний маразм", - написали користувачі Мережі.
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