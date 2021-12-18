72-річна російська співачка Алла Пугачова, яка одружена з 45-річним коміком Максимом Галкіним, нерідко дивує зовнішнім виглядом на своїх кадрах після перетворення.

Як пише Politeka.net, зовнішність Алли Пугачової часто обговорюють в мережі, оскільки артистка не тільки сильно схудла, але і явно не раз користувалася послугами пластичного хірурга і уколами краси. У мережі цього разу показали, як зірка виглядає з акуратною перукою без пухнастих локонів.

Зазвичай в Instagram обговорюють саме вбрання артистки, оскільки вона підбирає костюми для виходу в світ явно не за віком: мереживні сукні, шкіряні міні-спідниці, ботфорти на низьких підборах і інші обтягуючі костюми.

"Будь здатний практикувати ці п'ять речей в будь-яких умовах: врівноваженість, щедрість душі, щирість, переконаність і добро, і тоді ти дізнаєшся, що таке хороше життя» - сказано в підписі під кадрами , під яким теж обговорили зовнішність Пугачової.

"Добре, що є фотошоп; а на фото ви просто прекрасні і не важливо скільки вам років, ви ціла епоха, ми живемо вашими піснями; красуня найкраща співачка найулюбленіша співачка😍; щастя прикрашає найкраще!; Мудрі слова💐; тобі це не підходить, все навпаки; вже набридли ці фотошопи з Аллою, а зараз бабуся вже, про що мова !😂; Хто це? Невпізнанний. Хіба можна так міняти маски?».

Відзначимо, пара Алли Пугачової і Максима Галкіна викликає багато суперечок в мережі. Одні вірять в їх щиру любов, інші вважають, що їх шлюб фіктивний.

В одному з інтерв'ю Максим Галкін зізнався, що Пугачова думала, що буде для маленьких дітей бабусею.

"Алла готувалася до того, що для дітей вона буде бабусею», - зізнався комік, додавши, що в підсумку вона стала найкращою мамою з можливих.

Нагадаємо, що Пугачова з новою перукою вразила виглядом поруч з донькою: "Аллочка схожа на...".

А ще Politeka писала, що Пугачова не стримала емоцій від дотику Галкіна: "будь-яка старенька...".

Також Politeka повідомляла, що Пугачова в шкіряному міні вразила виглядом, не обійшлося без критики:"схожа на постарілу Мальвіну".