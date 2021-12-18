Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і модель Анна Богдан, провела насичену і яскраву відпустку разом з коханим і навіть відзначила там день народження. Причому щасливу відпустку пара коментувати не стала, а просто ділилася різними моментами в Instagram.
Заливако і Богдан вирішили не просто відлежуватися на пляжі, вони також їздили на екскурсії, ходили по різних закладах, вивчали місцеву кухню і традиції, а також поплавали в печері, що справило на них враження.
"Ніколи не плавала в печерах, дуже красиво. Але тут було дуже холодно, а я мерзлячка ще та» - поділилася емоціями Ганнаа після того, як спробувала зануритися в холодну воду.
У фіолетовому купальнику вона покрасувалася перед камерою і додала, що їм з Мішею просто захотілося трохи екстриму.
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Раньше Ганна поділилася спокусливим кадром з нової фотосесії, на якому з'явилася в незвичайному образі і позі.
Як видно, на знімку Ганна позує в просторій світлій локації, вона вмостилася на стільчику спиною до об'єктиву. Перед камерою модель з'явилася в цікавому образі-на ній чорні шорти в обліпку і біле боді з рукавами, яке підкреслило фігуру і довгі ноги.
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