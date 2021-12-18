Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и модель Анна Богдан, провела насыщенный и яркий отпуск вместе с возлюбленным и даже отметила там день рождения. Причем счастливый отпуск пара комментировать не стала, а просто делилась разными моментами в Инстаграм.

Заливако и Богдан решили не просто отлеживаться на пляже, они также ездили на экскурсии, ходили по разным заведениям, изучали местную кухню и традиции, а также поплавали в пещере, что произвело на них впечатление.

«Никогда не плавала в пещерах, очень красиво. Но здесь было очень холодно, а я мерзлячка еще та» - поделилась эмоциями Анна после того, как попробовала окунуться в холодную воду.

В фиолетовом купальнике она покрасовалась перед камерой и добавила, что им с Мишей просто захотелось немного экстрима.

Ранее Анна поделилась соблазнительным кадром из новой фотосессии, на котором появилась в необычном образе и позе.

Как видно, на снимке Анна позирует в просторной светлой локации, она умостилась на стульчике спиной к объективу. Перед камерой модель появилась в интересном образе – на ней черные шорты в облипку и белое боди с рукавами, которое подчеркнуло фигуру и длинные ноги.

Напомним, Победительница "Холостяка" Анна Богдан ушла вразнос на курорте на дне рождения: кадры веселья.

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