Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка гумористичного шоу "Жіночий квартал" Анастасія Оруджова, яка нещодавно скинула 30 кілограмів, поділилася у себе в Instagram гарячими кадрами з нової фотосесії.

На нових знімках Настя відображена в цікавій локації і позах, але найбільше вражає її незвичайний образ. Перед камерою красуня з'явилася в чорній сукні з глибоким вирізом, яке підкреслило схудлу фігуру і апетитні принади. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Оруджова написала: "Гей! Це просто я, стою така. Тільки прокинулася. Що?". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки засинаючи її компліментами: "Вау", "Господи, що це за богиня?", "Вау, незрівнянна", "Гаряча", "Красуня".

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