Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда юмористического шоу "Женский квартал" Анастасия Оруджова, которая недавно скинула 30 килограммов, поделилась у себя в Instagram горячими кадрами из новой фотосессии.

На новых снимках Настя запечатлена в интересной локации и позах, но больше всего впечатляет ее необычный образ. Перед камерой красотка появилась в черном платье с глубоким вырезом, которое подчеркнуло похудевшую фигуру и аппетитные прелести. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подпсии к публикации Оруджова написала: "Эй! Это просто я, стою такая. Только проснулась. Что?". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды засыпая ее комплиментами: "Вау", "Господи, что это за богиня?", "Вау, несравненная", "Горячая", "Красотка".

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