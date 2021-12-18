Як пише Politeka.net, Слава Камінська протягом 15 років була солісткою групи "НеАнгели". Після цього артистка, як і інша співачка Вікторія Смеюха, почали сольні кар'єри. Слава вже випустила кілька синглів, а нещодавно презентувала пісню "Абьюзер" після скандалу з колишньою партнеркою по групі. Не забуває Камінська і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому сторіс Слава була в піджаку, блузці, а зверху накинула шубку. Артистка доповнила образ стильними окулярами. Камінська знімала себе на телефон, демонструючи свій новий стиль. Як можна помітити, зірка стояла в ліфті.

Після цього артистка вже була в автомобілі. Слава знімала себе крупним планом, демонструючи ефектну зовнішність.

Фолловери не змогли засипати красуню компліментами або поставити лайки, адже в сторіс Instagram подібних функцій немає.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" поскаржилася на стан після скандалу зі Сміюхою

А ще Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" засвітила Нікітюк у весільній сукні та довгій фаті

Також Politeka повідомляла, що Камінська і Сміюха з "НеАнгелів" помірялися принадами в спокусливій білизні



