Як пише Politeka.net, Слава Камінська протягом 15 років була солісткою групи "НеАнгели". Після цього артистка, як і інша співачка Вікторія Смеюха, почали сольні кар'єри. Слава вже випустила кілька синглів, а нещодавно презентувала пісню "Абьюзер" після скандалу з колишньою партнеркою по групі. Не забуває Камінська і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому сторіс Слава була в піджаку, блузці, а зверху накинула шубку. Артистка доповнила образ стильними окулярами. Камінська знімала себе на телефон, демонструючи свій новий стиль. Як можна помітити, зірка стояла в ліфті.
Після цього артистка вже була в автомобілі. Слава знімала себе крупним планом, демонструючи ефектну зовнішність.
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Фолловери не змогли засипати красуню компліментами або поставити лайки, адже в сторіс Instagram подібних функцій немає.
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