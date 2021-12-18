Як пише Politeka.net, Ліда Лі деякий час працювала у Дмитра бек-вокалісткою. Після цього артистка заявила про себе, прийшовши на талант-шоу. І в підсумку Монатік вирішив стати продюсером артистки, як і іншої молодої красуні Ніно Басілой. Але нещодавно молоді таланти закінчили співпрацювати з Монатіком. Після цього Ліда встигла взяти участь в "Танцях з зірками", але досить швидко вилетіла з шоу. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Ліда була в кросівках і топіку. Красуня сиділа на килимку для тренування і зробила кілька Селфі.

"Вечірні тренування по-особливому атмосферні", - написала Ліда Лі під фотографіями.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Чому так красиво?", "Вогонь".

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