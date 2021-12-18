Як пише Politeka.net, шоу "Маска"- популярний український проект, в якому знаменитості ховаються за масками. На півфінал запросили особливу маску-ніндзя. І ось на сторінці шоу в Instagram стало відомо, хто ховався в цьому костюмі.
На відео після зняття маски стало зрозуміло, що це Єгор Крутоголов. Як виявилося, він цей виступ присвятив синові.
"Ось так розкриття! Під маскою ніндзя переховувався Єгор Крутоголов. Ви змогли відгадати? Пишіть в коментарях", - було написано під відео.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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"Ну він же був у Тигрі", "не вгадала", "з першої хвилини знала, що це Єгор Крутоголов", " не вгадав. Тепер точно зрозуміло, що Котик не Крутоголов"," я так і знала)"," Блін, я була впевнена ,що Єгор це Котик", " ніколи б не подумала. Єгорчик просто сонце, молодець".
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