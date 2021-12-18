Как пишет Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали забавное видео, на котором ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук и звездные детективы Оля Полякова и Олег Винник исполнили веселый танец.
"К Оле Поляковой и Олегу Виннику присоединилась Снежинка 😅 ", - написали на странице.
Как видим, Остапчук был в смешном костюме Снежинки, Оля Полякова надела леопардовый комбинезон и имела необычную прическу, а Винник был в костюме оливкового цвета.
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"В детстве я был либо Мушкетером, либо Зайчиком. И однажды – Бабой Ягой. Сейчас мне 37 лет, и я - Снежинка. 74 килограмма, между прочим, поэтому вы там осторожнее на дорогах", - прокомментировал свой образ Владимир.
Заметим, что в образе снежинки Владимир Остапчук появится в новогоднем выпуске шоу "Маска" 31 декабря.
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