В полуфинале шоу "Маска" раскрыли личность, которая пряталась в Ниндзе, что стало удивлением для украинцев и детективов.

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - популярный украинский проект, в котором знаменитости прячутся за масками. На полуфинал пригласили особенную маску - Ниндзя. И вот на страничке шоу в Инстаграм стало известно, кто прятался в этом костюме.

На видео после снятия маски стало понятно, что это Егор Крутоголов. Как оказалось, он это выступление посвятил сыну.

"Вот так раскрытие! Под маской Ниндзя скрывался Егор Крутоголов. Вы смогли отгадать? Пишите в комментариях", - было написано под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Ну он же был в Тигре", "Не угадала", "С первой минуты знала, что это Егор Крутоголов", "Не угадал. Теперь точно понятно, что Котик не Крутоголов", "Я так и знала)", "Блин, я была уверена ,что Егор это Котик", "Никогда бы не подумала. Егорчик просто солнце, молодец".

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