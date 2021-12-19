9 ефір детективного шоу "Маска" був напруженим і драматичним, адже в півфіналі розкрити свої особистості повинні були відразу три маски.

Як повідомляє Politeka.net, увечері 18 грудня показали 9 випуск "Маски" на телеканалі "Україна". Мільйони глядачів, затамувавши подих, очікували оголошення фіналістів 2 сезону - ними стали 3 найсильніші маски.



За місце у фіналі шоу боролися шість півфіналістів. Героїв розділили по парах, і після виступів кожної з них, розсекречували одного героя.

У першій дуелі півфіналу зійшлися Робот і Мухомор. Першим виступив Робот, виконавши пісню співачки Kaoma-Lambada, закрутивши в танці зіркових детективів і весь зал.

Мухомор під час свого виступу зізнався в коханні Олі Поляковій і навіть приніс їй квіти. А детективи відкинули всі свої попередні здогадки щодо цього персонажа.

Під час голосування глядачі шоу "Маска" віддали більше голосів Мухомору, а Робот зняв свою маску. Під маскою Робот переховуватися актриса Даша Трегубова. Це викриття стало шоком для Олі Полякової, адже вони з Дашей - хороші подруги.



Друга пара півфіналу, яка боролася за місце в 10-му випуску шоу "Маска" – Жирафа і Тигр.

DZIDZIO вже кілька ефірів намагається ближче познайомитися з Жирафою, тому благав глядачів залишити її на проекті і вони до нього прислухалися.

А Тигр картинно зняв маску, під якою досить передбачувано опинився співак Сергій Бабкін, адже зоряні детективи розгадали цього героя!

Третьою парою суперників стали грайливий Котик і непередбачуваний Скандал. Котик виконав хіт Челентано "Сюзанна" і Полякову раптом осінило. Вона заявила, що в масці справжній циганський Челентано і там Петя Чорний.

Епатажний Скандал в черговий раз заплутала зіркових детективів своїми підказками. І в останньому голосуванні в півфіналі став відомий третій фіналіст-епатажний Скандал.

А Котику довелося зізнаватися, хто він. Ним виявився таки Петя Чорний.

В результаті, у фінал шоу, яке відбудеться 25 грудня на каналі "Україна" за першість змагатимуться три маски Скандал, Жирафа і Мухомор.

Користувачі мережі припустили, що переможцем стане Жирафа. Інші відзначили, що раді учасникам, які вийшли у фінал: "Жираф виграє", "Всі фіналісти неймовірні", "Жирафа мій переможець".

Нагадаємо, Дзідзьо здивував поведінкою з Поляковою на шоу "Маска", з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль, Дорофєєву і Барських розгледіли в загадковому учаснику шоу "Маска".

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