Як повідомляє Politeka.net, увечері 18 грудня показали 9 випуск "Маски" на телеканалі "Україна". Мільйони глядачів, затамувавши подих, очікували оголошення фіналістів 2 сезону - ними стали 3 найсильніші маски.
За місце у фіналі шоу боролися шість півфіналістів. Героїв розділили по парах, і після виступів кожної з них, розсекречували одного героя.
У першій дуелі півфіналу зійшлися Робот і Мухомор. Першим виступив Робот, виконавши пісню співачки Kaoma-Lambada, закрутивши в танці зіркових детективів і весь зал.
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Мухомор під час свого виступу зізнався в коханні Олі Поляковій і навіть приніс їй квіти. А детективи відкинули всі свої попередні здогадки щодо цього персонажа.
Під час голосування глядачі шоу "Маска" віддали більше голосів Мухомору, а Робот зняв свою маску. Під маскою Робот переховуватися актриса Даша Трегубова. Це викриття стало шоком для Олі Полякової, адже вони з Дашей - хороші подруги.
Друга пара півфіналу, яка боролася за місце в 10-му випуску шоу "Маска" – Жирафа і Тигр.
DZIDZIO вже кілька ефірів намагається ближче познайомитися з Жирафою, тому благав глядачів залишити її на проекті і вони до нього прислухалися.
А Тигр картинно зняв маску, під якою досить передбачувано опинився співак Сергій Бабкін, адже зоряні детективи розгадали цього героя!
Третьою парою суперників стали грайливий Котик і непередбачуваний Скандал. Котик виконав хіт Челентано "Сюзанна" і Полякову раптом осінило. Вона заявила, що в масці справжній циганський Челентано і там Петя Чорний.
Епатажний Скандал в черговий раз заплутала зіркових детективів своїми підказками. І в останньому голосуванні в півфіналі став відомий третій фіналіст-епатажний Скандал.
А Котику довелося зізнаватися, хто він. Ним виявився таки Петя Чорний.
В результаті, у фінал шоу, яке відбудеться 25 грудня на каналі "Україна" за першість змагатимуться три маски Скандал, Жирафа і Мухомор.
Користувачі мережі припустили, що переможцем стане Жирафа. Інші відзначили, що раді учасникам, які вийшли у фінал: "Жираф виграє", "Всі фіналісти неймовірні", "Жирафа мій переможець".
Нагадаємо, Дзідзьо здивував поведінкою з Поляковою на шоу "Маска", з'явилося відео.
Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль, Дорофєєву і Барських розгледіли в загадковому учаснику шоу "Маска".
Також Politeka писала, що DZIDZIO розпсихувався через учасника шоу "Маска", який дозволив собі занадто багато.