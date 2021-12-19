32-річний бізнесмен Алекс Топольський, герой нового сезону "Холостяк", з'явився в сорочці в зимовому лісі і підкріпив фото влучним підписом - в коментарях згадали про вовчиць.

Алекс Топольський 10 років тому переїхав до США, передає Politeka.net. Майбутній "холостяк" кілька разів змінював види діяльності і міста, але в підсумку зараз він займається нерухомістю.

Алекс Топольський здає в оренду апартаменти, а й продає аксесуари для дезінфекції. Також він працює моделлю і актором, вже знявшись в кліпах і рекламних роликах.

"Холостяк" вільно володіє англійською, українською та російською мовами, займається спортом і любить собак.

Однак незважаючи на свою успішність Алекс Топольський не зміг знайти споріднену душу і побудувати відносини. Саме за цим він прийшов на проект.

На сторінку бізнесмена в Instagram підписані понад 20 тисяч осіб. На одне останніх фото він похвалився своєю ідеальною посмішкою.

"Всім відмінного настрою!☀️🔥", - написав "холостяк".

"Яка промениста посмішка!!! 😊 Гарного дня)", " Красунчик🔥", " Доброго ранку ! Спасибі велике і тобі всього хорошого. Тобі личить посмішка", "спасибі", - написали користувачі Мережі.

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