32-летний бизнесмен Алекс Топольский, герой нового сезона "Холостяк", появился в рубашке в зимнем лесу и подкрепил фото меткой подписью - в комментариях вспомнили о волчицах.

Алекс Топольский 10 лет назад переехал в США ил Львова, передает Politeka.net. Будущий "холостяк" несколько раз менял виды деятельности и города, но в итоге сейчас он занимается недвижимостью.

Алекс Топольский сдает в аренду апартаменты, а и продает аксессуары для дезинфекции. Также он работает моделью и актером, уже снявшись в клипах и рекламных роликах.

"Холостяк" свободно владеет английским, украинским и русским языками, занимается спортом и любит собак.

Однако несмотря на свою успешность Алекс Топольский не смог найти родственную душу и построить отношения. Именно за этим он пришел на проект.

На страницу бизнесмена в Инстаграм подписаны более 20 тысяч человек. На одно последних фото он похвастался своей идеальной улыбкой.

"Всем отличнейшего настроения!☀️🔥", - написал "холостяк".

"Какая лучезарная улыбка!!! 😊 Хорошего дня)", "Красавчик🔥", "Доброе утро ! Спасибо большое и тебе всего хорошего. Тебе идет улыбка", "Спасибо", - написали пользователи Сети.

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