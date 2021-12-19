Алекс Топольский 10 лет назад переехал в США ил Львова, передает Politeka.net. Будущий "холостяк" несколько раз менял виды деятельности и города, но в итоге сейчас он занимается недвижимостью.
Алекс Топольский сдает в аренду апартаменты, а и продает аксессуары для дезинфекции. Также он работает моделью и актером, уже снявшись в клипах и рекламных роликах.
"Холостяк" свободно владеет английским, украинским и русским языками, занимается спортом и любит собак.
Однако несмотря на свою успешность Алекс Топольский не смог найти родственную душу и построить отношения. Именно за этим он пришел на проект.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
Максим Тарапата после неудачи с "Холостячкой" Огневич заговорил о сражении за любовь: "Борись за Злату"
Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри: кухня-столовая и деревянные потолки
Осадчая с Горбуновым показали, чем украсили свой роскошный особняк: "Единственная пара, которая..."
На страницу бизнесмена в Инстаграм подписаны более 20 тысяч человек. На одно последних фото он похвастался своей идеальной улыбкой.
"Всем отличнейшего настроения!☀️🔥", - написал "холостяк".
"Какая лучезарная улыбка!!! 😊 Хорошего дня)", "Красавчик🔥", "Доброе утро ! Спасибо большое и тебе всего хорошего. Тебе идет улыбка", "Спасибо", - написали пользователи Сети.
Ранее сообщалось, новый "Холостяк" Топольский разбудил своих "волчиц" видом в рубашке
Также, новый "Холостяк" Топольский очаровал украинок "уютным" образом в свитере
Politeka рассказывала, что новый "Холостяк" Топольский расстегнул рубашку и сделал селфи