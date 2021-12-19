Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала на сторінці в TikTok кумедне відео своєї бесіди з домашнім улюбленцем.

У ролику Настя сидить перед камерою і тримає на руках милого песика. Спочатку собака смирно сидить і дивиться в камеру, потім повертається до господині, коли вона починає говорити. Виглядає все це дуже забавно.

При цьому на тлі звучить аудіо шепіт, який Каменських повторює: "У вас нерви не в порядку. Не можна так розмовляти з людьми. Лікується треба". Виглядає це так, ніби артистка виховує свого пса.

Варто відзначити, що в ролику Настя з'явилася в домашньому образі, швидше за все, відео вона знімала вранці. Перед камерою зірка з'явилася в сірому домашньому худі, її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу, тільки сонний вигляд.

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