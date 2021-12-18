Как сообщает Politeka.net, популярная певица Настя Каменских в преддверии новогодних праздников решила сделать подарок детям. Для своей благородной миссии певица выбрала провинциальный детский дом в Тернополе, в который закупила необходимый для реабилитации деток тренажер, а также нанесла личный визит с другими подарками для воспитанников заведения.

В своем Instagram Настя показала кадры с коллективом и деток из этого учреждения, а также подробно рассказала о своем визите. По словам артистки, она узнала о потребности в тренажере из соцсетей и подключила свою команду, чтобы помочь детскому дому. А затем сама нанесла визит, пообщалась с воспитанниками, персоналом и руководителей детского дома Ингой Кубей.

"Я очень надеюсь, что малыши получили хоть маленькое ощущение чуда. А ещё меня тронуло, с какой любовью Инга говорила о детях. Когда я приехала, увидела, какой теплый и внимательный к детям их коллектив, насколько ухоженный и аккуратный сам детдом, и какие комфортные условия, в которых находятся дети", - поделилась впечатлениями Каменских.

Напомним, Настя Каменских, мечтающая о детях, неожиданно приехала в детский дом: "Эмоции переполняют".

Как сообщала Politeka, Что подарить на Новый Год: Настя Каменских выдала украинцам оригинальные идеи.

Также Politeka писала, что Настя Каменских рассказала, что украшает женщин: "Когда излучаешь...".