Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является бывшей участницей дуэта "Потап и Настя". Сейчас артистка ведет активно сольную карьеру, взяв псевдоним NK. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Настя появилась в эффектном блестящем наряде. Звезда пела на сцене свой хит "Красное вино".
"Обожаю все в этом видео:
Атмосферу, энергию, музыку, песни с вами в унисон, мою команду
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Мы так кайфонули. Передаю этот вайб и вам. Тернополь 16.12", - написала Настя под кадрами.
Фанаты посмотрели ролик более десяти тысяч раз и написали комментарии:
"Как классно было!", "Это ваша лучшая песня и лучший клип!", "Крутая", "Шикарная Настя ,крутая команда", "не могу остановится не слушать эту песню", "Душевно, энергично, зажигательно и красиво", "Анастасия, Вы невероятная!".
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