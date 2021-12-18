Певица Настя Каменских (NK) показала, как выступала во время концерта в Тернополе, впечатлив украинцев видео.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является бывшей участницей дуэта "Потап и Настя". Сейчас артистка ведет активно сольную карьеру, взяв псевдоним NK. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Настя появилась в эффектном блестящем наряде. Звезда пела на сцене свой хит "Красное вино".

"Обожаю все в этом видео:

Атмосферу, энергию, музыку, песни с вами в унисон, мою команду

Мы так кайфонули. Передаю этот вайб и вам. Тернополь 16.12", - написала Настя под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более десяти тысяч раз и написали комментарии:

"Как классно было!", "Это ваша лучшая песня и лучший клип!", "Крутая", "Шикарная Настя ,крутая команда", "не могу остановится не слушать эту песню", "Душевно, энергично, зажигательно и красиво", "Анастасия, Вы невероятная!".

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