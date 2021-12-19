Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала на странице в TikTok забавное видео своей беседы с домашним любимцем.

В ролике Настя сидит перед камерой и держит на руках милого песика. Сначала собака смирно сидит и смотрит в камеру, затем поворачивается к хозяйке, когда она начинает говорить. Выглядит все это очень забавно.

При этом на фоне звучит аудио шепот, который Каменских повторяет: "У вас нервы не в порядке. Нельзя так разговаривать с людьми. Лечится надо". Выглядит это так, будто артистка воспитывает своего пса.

Стоит отметить, что в ролике Настя появилась в домашнем образе, скорее всего, видео она снимала утром. Перед камерой звезда появилась в сером домашнем худи, ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице нет макияжа, только сонный вид.

Напомним, Настя Каменских в блестящем мини устроила шоу для украинцев и не сдержала чувств: "Мы так кайфанули".

Как сообщала Politeka, Каменских заинтриговала видом в нескромном мини-платье: "Еще одна пантера".

Также Politeka писала, что Настя Каменских выдала подробности о неожиданном визите в детский дом: "Очень надеюсь, что…".