Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), часто хвастается новыми образами перед каждым будущим эфиром шоу "Маска", где выступает в роли судьи.

Настя Каменских, которая продолжает много заниматься дома, чтобы поддерживать свой вес после похудения, часто хвастается модными нарядами перед съемками, пишет Politeka.net. Причем артистке нравится носить мини, чтобы подчеркнуть ноги и казаться визуально выше, чем она есть.

В этот раз Настя надела красное мини платье с необычными вставками-нитями, которые по цвету гармонировали с ее черными ботфортами. Прическа с необычным хвостом-косичкой придала Каменских более уверенный вид.

«Робот 🤖 Кот 🐱 Жирафа🦒 Скандал 💃🏻 Тигр 🐯 Мухомор 🍄 Масок осталось всего 6 и кого-то из них мы откроем уже сегодня! Обязательно смотрите сегодня, чтобы узнать, кто это будет. И главное - насладиться фантастическими выступлениями участников 😍🔥» - пишет она под кадром.

В сети ответили:

«Perfect👏👏👏Вы прекрасный человек!; Будьте здоровы❤; красная, как мак️❤; еще одна пантера❤; Я думала это ты все про себя перечисляешь 🙄😂; Красивая😍; Самая красивая❤️; красная маковка; как всегда сказочно».

Ранее Настя Каменских обратилась к девушкам, напомнив, что каждая из них красивая, заботится о себе, и принимает себя такой, какая она есть.

"Когда знаешь, на что ты способна и идешь к своим целям. Когда говоришь “со мной так нельзя” и когда говоришь “да” тому, что делает тебя счастливой. Ты красива, когда излучаешь добро.



И прекрасна, когда любишь. Мир. Людей в нем. И себя. Любовь украшает. И ты заслуживаешь такого украшения ✨", - написала Настя Каменских.

Ранее сообщалось, Потап выдал, куда и зачем они с Каменских готовятся уехать из Украины: "Мне очень хочется..."

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