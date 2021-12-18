Настя Каменских, которая продолжает много заниматься дома, чтобы поддерживать свой вес после похудения, часто хвастается модными нарядами перед съемками, пишет Politeka.net. Причем артистке нравится носить мини, чтобы подчеркнуть ноги и казаться визуально выше, чем она есть.
В этот раз Настя надела красное мини платье с необычными вставками-нитями, которые по цвету гармонировали с ее черными ботфортами. Прическа с необычным хвостом-косичкой придала Каменских более уверенный вид.
«Робот 🤖 Кот 🐱 Жирафа🦒 Скандал 💃🏻 Тигр 🐯 Мухомор 🍄 Масок осталось всего 6 и кого-то из них мы откроем уже сегодня! Обязательно смотрите сегодня, чтобы узнать, кто это будет. И главное - насладиться фантастическими выступлениями участников 😍🔥» - пишет она под кадром.
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«Perfect👏👏👏Вы прекрасный человек!; Будьте здоровы❤; красная, как мак️❤; еще одна пантера❤; Я думала это ты все про себя перечисляешь 🙄😂; Красивая😍; Самая красивая❤️; красная маковка; как всегда сказочно».
Ранее Настя Каменских обратилась к девушкам, напомнив, что каждая из них красивая, заботится о себе, и принимает себя такой, какая она есть.
"Когда знаешь, на что ты способна и идешь к своим целям. Когда говоришь “со мной так нельзя” и когда говоришь “да” тому, что делает тебя счастливой. Ты красива, когда излучаешь добро.
И прекрасна, когда любишь. Мир. Людей в нем. И себя. Любовь украшает. И ты заслуживаешь такого украшения ✨", - написала Настя Каменских.
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