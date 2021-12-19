Як пише Politeka.net, відповідне відео з'явилося на особистій сторінці співака в Instagram.
Винник розповів що в європейських країнах діти з вечора чистять свої чобітки і ставлять їх біля вхідних дверей. Тоді Святий Миколай, який любить дітей покладе у взуття який-небудь подаруночок.
"Чудова традиція, правда? Так що давайте повчимо наших дітей і будемо очищати свої душі для того, щоб нас Святий Миколайчик не оминув», - розповів Олег Винник.
Перед фанатами Олег постав як завжди в стильному образі "крутого мачо", а фоном стали великі сніжинки, які повільно падали, створюючи казкову атмосферу.
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"Дорогі мої, вітаю зі святом! Нехай Микола Чудотворець поселить радість і любов в кожен будинок і в кожне серце!",- побажав фанатам Олег Винник.
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Нагадаємо, що "Полежали, поцілувалися": у Винника виник особливий зв'язок з однією з учасниць"Маски".
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