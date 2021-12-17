Популярний український співак Олег Винник у програмі "Світське життя" поділився із Катею Осадчою, як треба зустрічати Новий Рік і пояснив, чому українці роблять це неправильно.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Світське життя", яка виходить на "1+1" вже більше 15 років, опублікували фрагмент інтерв’ю, яке телеведуча Катя Осадча взяла у відомого співака Олега Винника. Так, зірки поговорили про святкування прийдешнього Нового року. Винник розповів Каті, що українці зазвичай довго готуються до свята і це не зовсім правильно.

"Люди мають насолоджуватися, а не готувати три доби. "Не їж! Це гостям", а потім "Давай будемо їсти, бо спортиться", - пояснив Олег Винник, як правильно святкувати Новий рік.

Як бачимо, Олег був одягнений у чорні штани, чорну футболку та стильний чорно-сріблястий піджак. Катя одягнула красивий рожевий костюм, а на голові у ведучої був вже традиційний головний убір, щоправда цього разу дуже незвичний.

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