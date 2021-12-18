У відомого співака та артиста Олега Винника виник особливий зв'язок з однією з учасниць шоу "Маска", де він є суддею-детективом.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".

Так, цього разу на акаунті телешоу "Маска" опублікували нове відео. Як відомо, на сцені шоу між Олегом Винником і однією з учасниць "Горилою", під якою ховалася Tayanna (Тетяна Решетняк), був поцілунок. Олег Винник поділився своїми емоціями після її участі в проєкті.

"Вона відстояла дуже гідно цю естафету. І полежали ми з нею, і поцілувалися, і вона добре співає. І я їй шкарпетки надів на пальці, правда невеликі, щоб більше не замерзала. Вона сильно полюбила сумочку, все на сумочку їй збирав. Все що в Німеччині збирав, все на сумочку, подарував і не оцінили...вигнали", - розповів Олег Винник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Ви супер детективи! Стільки позитиву нехай бог благословляє Вас", "Рано вибула. Такий голос! Оля й Олег мають рацію", "Ми всі оцінили. Правда під маскою очікувала побачити інші вокалістку."

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