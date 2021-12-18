Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували кумедне відео, на якому ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук і зіркові детективи Оля Полякова та Олег Винник виконали веселий танець.

"До Олі Полякової та Олега Винника приєдналася Сніжинка 😅", - написали на сторінці.

Як бачимо, Остапчук був у смішному костюмі Сніжинки, Оля Полякова одягнула леопардовий комбінезон та мала незвичайну зачіску, а Винник був у костюмі оливкового кольору.

"У дитинстві я був або Мушкетером, або Зайчиком. І одного разу – Бабою Ягою. Зараз мені 37 років, і я – Сніжинка. 74 кілограми, між іншим, тож ви там обережніше на дорогах", - прокоментував свій образ Володимир.

Зауважимо, що в образі Сніжинки Володимир Остапчук з’явиться в новорічному випуску шоу "Маска" 31 грудня.

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