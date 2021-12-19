Известный украинский певец Олег Винник в День Святого Николая поздравил всех украинцев с праздником и рассказал о чудесной европейской традиции.

Как пишет Politeka.net, соотвествующее видео появилоась на личной странице певца в Instagram.

Винник рассказал что в европейских странах дети с вечера чистят свои сапожки и ставят их у входной двери. Тогда Святой Николай, который любит детей положит в обувь какой-нибудь подарочек.

«Чудесная традиция, правда? Так что давайте поучим наших детей и будем очищать свои души для того, чтобы нас святой Николайчик не обошел», - рассказал Олег Винник.

Перед фанатами Олег предстал в как всегда стильном образе «крутого мачо», а фоном стали крупные снежинки, которые медленно падали, создавая сказочную атмосферу.

"Дорогие мои, поздравляю с Праздником! Пусть Николай Чудотворец поселит радость и любовь в каждый дом и в каждое сердце!", - пожелал фанатам Олег Винник.

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