Как пишет Politeka.net, соотвествующее видео появилоась на личной странице певца в Instagram.
Винник рассказал что в европейских странах дети с вечера чистят свои сапожки и ставят их у входной двери. Тогда Святой Николай, который любит детей положит в обувь какой-нибудь подарочек.
«Чудесная традиция, правда? Так что давайте поучим наших детей и будем очищать свои души для того, чтобы нас святой Николайчик не обошел», - рассказал Олег Винник.
Перед фанатами Олег предстал в как всегда стильном образе «крутого мачо», а фоном стали крупные снежинки, которые медленно падали, создавая сказочную атмосферу.
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"Дорогие мои, поздравляю с Праздником! Пусть Николай Чудотворец поселит радость и любовь в каждый дом и в каждое сердце!", - пожелал фанатам Олег Винник.
Ранее Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук в нелепом костюме вместе с Поляковой и Винником насмешил публику
Напомним, что "Полежали, поцеловались": у Винника возникла особая связь с одной из участниц "Маски".
А еще Politeka сообщала, что Винник покрасовался перед Осадчей в стильном наряде и объяснил, как правильно встречать Новый год