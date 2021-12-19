Відома кулінар, суддя шоу" Майстер Шеф " Ольга Мартиновська в День Святого Миколая привітала українців і викликала обговорення в мережі.

Як пише Politeka.net, успішний ресторатор і суддя другого сезону популярного шоу "Майстер Шеф. Професіонал", Ольга Мартиновська регулярно ділиться цікавим контентом зі своєю аудиторією в Instagram. Теледива розміщує не тільки кулінарні рецепти, а й дарує мотивацію і натхнення, а також підтримку.

У День Святого Миколая Чудотворця Ольга Мартиновська вирішила привітати всіх українців, а також поцікавитися, які подарунки вони знайшли під подушкою.

"Мої хороші, будьте щасливі, мрійте масштабно і пам'ятайте, що все у ваших руках. Нехай магія в цей день тільки посилить ваші бажання. Попереду неймовірно затишний період разом з рідними. А хто цього року святкує один - не сумуйте і пишіть мені в дірект, я завжди відповідаю ☺ Зі святом, дорогі! Діліться, що знайшли під подушкою вранці?", - написавши Ольга Мартиновська.

Перед фоловерами телеведуча з'явилася на тлі новорічної ялинки і коробок з подарунками. Вона була одягнена в кофту з чорно-білою смужкою.

У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією Ольга.



Українці стали розповідати, які подарунки отримали на свято.

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