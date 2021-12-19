Известная кулинар, судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская в День Святого Николая поздравила украинцев и вызвала обсуждение в сети.

Как пишет Politeka.net, успешный ресторатор и судья второго сезона популярного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", Ольга Мартыновская регулярно делится интересным контентом со своей аудиторией в Instagram. Теледива размещает не только кулинарные рецепты, но и дарит мотивацию и вдохновение, а также поддержку.

В День Святого Николая Чудотворца Ольга Мартыновская решила поздравить всех украинцев, а также поинтересоваться, какие подарки они нашли под подушкой.

"Мои хорошие, будьте счастливы, мечтайте масштабно и помните, что все в ваших руках. Пусть магия в этот день только усилит ваши желания. Впереди невероятно уютный период вместе с родными. А кто в этом году празднует один — не унывайте и пишите мне в директ, я всегда отвечаю 🤫 С праздником, дорогие! Делитесь, что нашли под подушкой утром?", - написала Ольга Мартыновская.

Перед фолловерами телеведущая появилась на фоне новогодней елочки и коробок с подарками. Она была одета в кофту с черно-белой полоской.

В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией Ольги.



Украинцы стали рассказывать, какие подарки получили на праздник.

Напомним, Мартыновская при всех осадила самоуверенную участницу "Мастер Шеф".

Как сообщала Politeka, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла рецепт идеального горячего шоколада: "Вкуснота".

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