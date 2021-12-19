Відомий шоумен і артист Максим Галкін показав, як весело проводить час зі своїм спадкоємцем – 8 річним сином Гаррі.

Як пише Politeka.net, відео чоловік Алли Борисівни Пугачової розмістив у себе Instagram (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця).

Настала пора грудневих вихідних і з снігом, який вапав Максим Галкін разом з Гаррі вирушили покататися на санках по засніжених схилах, яких досить багато поблизу шикарного особняка зоряного сімейства.

Максим зобразив, як він з сином сміливо скочується з високої гори під крики і сміх, а потім Гаррі приземляється прямо в замет.

"Ой, ой, ой...», - вигукує шоумен.

Запис швидко став популярним і всього за годину більше 200 тисяч переглядів. Шанувальники не стримували емоцій:

"Зробити щасливою хоча б одну людину - це вже диво. Макс Галкін робить щасливими трьох!Захоплююся Щедрості Душі!❤»,

"Максим молодець, завжди з дітьми", "Ви Максим приголомшливий батько", "Класно! Дитина потім буде згадувати це з теплом))) ТАТО чудовий!».

Раніше повідомлялося, Галкін з вбраними дітьми нарвався на критику через новорічне відео: "а самі це їсте?"

Також, дочка Пугачової і Галкіна в красивій сукні викликала суперечки, на кого схожа більше: "але очі величезні..."

Politeka розповідала, дочка Пугачової і Галкіна в дивному вбранні і шапці розчулила публіку: "променисте сонечко