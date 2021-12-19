Як пише Politeka.net, відео чоловік Алли Борисівни Пугачової розмістив у себе Instagram (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця).
Настала пора грудневих вихідних і з снігом, який вапав Максим Галкін разом з Гаррі вирушили покататися на санках по засніжених схилах, яких досить багато поблизу шикарного особняка зоряного сімейства.
Максим зобразив, як він з сином сміливо скочується з високої гори під крики і сміх, а потім Гаррі приземляється прямо в замет.
"Ой, ой, ой...», - вигукує шоумен.
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Запис швидко став популярним і всього за годину більше 200 тисяч переглядів. Шанувальники не стримували емоцій:
"Зробити щасливою хоча б одну людину - це вже диво. Макс Галкін робить щасливими трьох!Захоплююся Щедрості Душі!❤»,
"Максим молодець, завжди з дітьми", "Ви Максим приголомшливий батько", "Класно! Дитина потім буде згадувати це з теплом))) ТАТО чудовий!».
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