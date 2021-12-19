Как пишет Politeka.net, видео супруг Аллы Борисовны Пугачевой разместил у себя Instagram (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца).
Настала пора декабрьских выходных и с выпавшим снегом Максим Галкин вместе с Гарри отправились прокатиться на санках по заснеженным склонам, которых довольно много вблизи шикарного особняка звездного семейства.
Максим запечатлел, как он с сыном смело скатывается с высокой горы под крики и смех, а потом Гарри приземляется прямо в сугроб.
«Ой, ой, ой...», - восклицает шоумен.
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Запись быстро стала популярной и всего за час более 200 тысяч просмотров. Поклонники не сдерживали эмоций:
«Сделать счастливым хотя бы Одного человека-это уже чудо. Макс Галкин делает счастливыми Троих!Восхищаюсь Щедрости Души!❤»,
«Максим Молодец, всегда с детьми», «Вы Максим потрясающий отец», «Классно! Ребёнок потом будет вспоминать это с теплом))) папа замечательный!».
Ранее сообщалось, Галкин с наряженными детьми нарвался на критику из-за новогоднего видео: "А сами это едите?"
Также, дочь Пугачевой и Галкина в красивом платье вызвала споры, на кого похожа больше: "Но глазки огромные..."
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