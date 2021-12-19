Як пише Politeka.net, в Instagram Злата Огневич розповіла про те, як переживала розрив з тим, кого вибрала у фіналі, в також про свої почуття, які відчувала до інших учасників. Один з вибулих екс-фаворитів Огневич також вирішив висловитися у відповідь.
Фінальне пост-шоу "Холостячки 2" залишило багато питань для шанувальників, оскільки підсумок проекту був зовсім не таким, як багато хто очікував. Тому екс-учасник шоу фітнес-інструктор, коуч і бізнесмен Олег Плахотнюк в інтерв'ю для YouTube-каналу BAHAREVA govorit розповів про те, що думає після самого шоу.
"У Злати були стосунки, коли сварки, лайка, били тарілки. Вона сама про це розповідала. Андрій постійно був з нею в конфронтації", - поділився своїми спостереженнями Олег.
На питання ведучої, чи були у Андрія почуття до холостячки, Плахотнюк підтвердив, що вона йому більше, ніж просто подобалася. Однак він був впевнений у своїй перемозі з самого початку
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"Швидше за все, що він її любив. Я з ним говорив після фіналу, він приїжджав до Хмельницького. Він при мені дзвонив Златі і по відеозв'язку з нею спілкувався. Для мене пост-шоу було шоком", - висловився чоловік.
Зараз у Огневич постійно запитують: чи готова вона до нових відносин і чи є шанс, що вона почне зустрічатися з одним з екс-учасників проекту.
"Про нові відносини думаю тепер в іншому контексті. Я просто покладаюся на Всесвіт і йду далі. Я не знаю, з ким я буду в цьому житті. Я не знаю, що буде далі. Тепер я хочу просто перебувати в нейтральному і багатому середовищі. Багатою - на події, знайомства, захоплення» - висловилася Огневич.
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