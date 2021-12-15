Украинская певица Злата Огневич, которая была героиней "Холостячки-2", вышла в эфир вся в слезах, и рассказала о наболевшем, призвав людей ничего не рассказывать об Андрее Задворном.

Шоу "Холостячка-2" закончилось на том, что Злата Огневич приняла кольцо от бизнесмена Андрея Задворного, передает Politeka.net. Пара пробыла вместе примерно 1,5 месяца, после чего рассталась.

На пост-шоу проекта обсудили судьбу бывших участников. Как оказалось, Андрей Задворный неожиданно ушел от Златы Огневич, так как его чувства пропали. Для певицы слова любимого были ударом, и до сих пор она вспоминает их с болью в сердце.

После выпуска пост-шоу брошенная артистка вышла в эфир своего Инстаграм и попросила людей не присылать ей посты от бывшего, ведь они расстались 18 октября.

Некоторые поддержали Злату Огневич, а другие же - жестко "припечатали":

"Злата, вы очень сильный человек! Максим сильно за вас переживал на передаче, это было видно. Пусть Бог вам даст счастья и любви", "Ну, Злата, за что боролась и на то напоролась", "Неужели не разглядела каких достойных ребят выгнала. А от Андрея что ждала? Он всеми силами показывал, что ему надоел проект и хотел покинуть гораздо раньше", "В 35 лет быть такой глупой. Жесть. А бумеранг быстро вернулся. Дима, наверное, тоже боль чувствовал", "Златочка, ты умничка, сильная, переверни эту страничку и забудь", "Хоть вы плачете, мне вас не жаль. Бог дал вам такую красоту, такой талант, но не дал ума. И действительно, кого здесь жаль, так это Максима. Вы и ему искалечите жизнь".

Напомним, Злата Огневич, у которой ни семьи, ни детей, обиделась на украинцев

А еще Politeka писала, что отвергнутый фаворит Огневич Дима быстро нашел ей замену, тоже брюнетка

Также Politeka сообщала, что Задворный из «Холостячки» после расставания с Огневич обратился к поклонникам