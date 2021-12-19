Экс-фаворит "Холостячки" Златы Огневич, с которой он хоть и расстался без конфликтов, но все же едва нашел общий язык, решил высказаться о своих чувствах после шоу.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич рассказала о том, как переживала разрыв с тем, кого выбрала в финале, в также о своих чувствах, которые испытывала к другим участникам. Один из выбывших экс-фаворитов Огневич также решил высказаться в ответ.

Финальное пост-шоу "Холостячки 2" оставило много вопросов для поклонников, поскольку итог проекта был совсем не таким, как многие ожидали. Поэтому экс-участник шоу фитнес-инструктор, коуч и бизнесмен Олег Плахотнюк в интервью для YouTube-канала BAHAREVA govorit рассказал о том, что думает после самого шоу.

"Вероятно, у Златы бывшие отношения были похожего формата, когда она была с человеком на конфронтации. У нее были отношения, когда ссоры, ругань, били тарелки. Она сама об этом рассказывала. Андрей постоянно был с ней в конфронтации", - поделился своими наблюдениями Олег.

На вопрос ведущей, были ли у Андрея чувства к холостячке, Плахотнюк подтвердил, что она ему больше, чем просто нравилась. Однако он был в уверен в своей победе с самого начала

"Скорее всего, что он ее любил. Я с ним говорил после финала, он приезжал в Хмельницкий. Он при мне звонил Злате и по видеосвязи с ней общался. Для меня пост-шоу было шоком", - высказался мужчина.

Сейчас у Огневич постоянно спрашивают: готова ли она к новым отношениям и есть ли шанс, что она начнет встречаться с одним из экс-участников проекта.

«Про новые отношения думаю теперь в ином контексте. Я просто полагаюсь на Вселенную и иду дальше. Я не знаю, с кем я буду в этой жизни. Я не знаю, что будет дальше. Теперь я хочу просто перебывать в нейтральной и богатой среде. Богатой – на события, знакомства, увлечения» - высказалась Огневич.

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