Как пишет Politeka.net, недавно украинцы узнали победителя шоу в проекте "Холостячка 2" со Златой Огневич, которое закончили снимать намного раньше. В пост-шоу, которое вышло сразу после финала, стало известно, что победить проекта Андрей Задворный бросил звездную "Холостячку" Злату Огневич и певица очень болезненно сейчас переживает разрыв. Но это дало Андрею популярность - на его Инстаграм теперь подписаны десятки тысяч фанатов. В новых сторис Задворный решил поговорить с украинцами.

"Ваш вопрос:", - предложил задавать вопросы украинцам Андрей.

"Вы способны любить долго..? Или не верите в долгие отношения?", - написал фанат.

"Способен, в предыдущих отношениях я любил девушку очень сильно и хотел быть с ней. После измены с ее стороны я понял, что не могу больше быть с ней и ей доверять. Мне было очень больно и тяжело", - было написано в ответе.

"Свободно ли ваше сердце сейчас?", - спросил второй фанат.

"Да", - лаконично ответил Андрей.

Напомним, Задворный из «Холостячки» рассказал о чувствах и причинах расставания со Златой Огневич

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич раскрыла, что чувствует после разрыва с Задворным

Также Politeka сообщала, что Задворный из «Холостячки» после расставания с Огневич обратился к поклонникам



