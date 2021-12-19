Як повідомляє Politeka.net, Євген Клопотенко відверто розповів, що його настрій останнім часом важко назвати хорошим. Він також зізнався, що саме дозволило йому відволіктися від тривожних думок. Повідомлення такого змісту кухар опублікував у своєму Instagram.

Євген Клопотенко пояснив, що навколо нього все немов мчить і він ледь встигає дихати. Йому хочеться залізти в багажник і сховатися від усіх. Рестаратор постійно дає коментарі і ходить на інтерв'ю, а до Нового року йому ще потрібно встигнути купити подарунки і запланувати сімейні зустрічі. Не піднімає настрій і похмура погода за вікном.

Як зізнався Євген, його рятує в такі депресивні деньки п'ять чашок еспресо в день. Доводиться пити напій на заправках, адже у нього просто немає часу на кав'ярні і повільне життя.

Шанувальники оцінили люксовий транспорт "крутого хлопця" і повідомили про це в комметаріях. А також занепокоїлися станом Євгенія Клопотенко.

"Це вигорання! Себе потрібно поберегти! Знайдіть час для особистого простору і ... тиша", "Все Буде Добре", "Відро кави в добі мало", "Дуже вас розумію, хочеться сказати А ну його!",- писали користувачі мережі.

Нагадаємо, що "Майстер Шеф" Клопотенко спантеличив експериментами з їжею.

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