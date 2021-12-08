Известный украинский шеф-повар, ресторатор, победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко рассказал о своих больших планах на конец года.

Как пишет Politeka.net, Клопотенко поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем шеф-повар поделился с поклонниками важными новостями.

«Решил разбудить вас на ночь одной новостью. На декабрь я придумал много интересных тем поговорить, узнать и поесть. Культурное, новогоднее, украинское, гастрономическое. Будет жесть как интересно. Представьте, что Евгений Клопотенко на месяц становится вашим любимым медиа. Очень советую следить за мной», - заинтриговал поклонников Клопотенко.

Он также поделился снимком, на котором позирует в костюме на фоне новогодних елок, а перед ним можно заметить тарелки с едой.

Поклонники шеф-повара пришли в восторг от таких новостей от него.

«Так держать! Вы молодец!», «Красавчик», «Наслаждаемся даже самими текстами!», «Ваши посты – просто бомба. Всегда настроение поднимают!», «В таких образах похож на Тараса Шевченко», «Женек ты красавчик! Открываю инстаграм ради креативного фото и рецепта», «Боже, какие вы там мур-мур», - пишут люди.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко оконфузился рядом с Каминской из "НеАнгелов".

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл свою тайну, о которой никому не рассказывал.

Также Politeka писала, что «Мастер Шеф» Клопотенко рассказал, как справляется с хейтерами.