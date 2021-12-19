Как сообщает Politeka.net, Евгений Клопотенко откровенно рассказал, что его настроение в последнее время трудно назвать хорошим. Он также признался, что именно позволило ему отвлечься от тревожных мыслей. Сообщение такого содержания повар опубликовал в своем Instagram.

Евгений Клопотенко пояснил, что вокруг него все словно несется и он едва успевает дышать. Ему хочется залезть в багажник и спрятаться от всех. Рестаратор постоянно дает комментарии и ходит на интервью, а к Новому году ему еще нужно успеть купить подарки и запланировать семейные встречи. Не поднимает настроение и пасмурная погода за окном.

Как признался Евгений, его спасает в такие депрессивные деньки пять чашек эспрессо в день. Приходится пить напиток на заправках, ведь у него просто нет времени на кофейни и медленную жизнь.

Поклонники оценили люксовый транспорт "крутого парня" и сообщили об этом в комметариях. А также обеспокоились состоянием Евгения Клопотенко.

"Это выгорание! Себя нужно поберечь! Найдите время для личного пространства и ... тишина", "Все будет хорошо", "Ведро кофе в сутках мало", "Очень Вас понимаю, хочется сказать а ну его!", - писали пользователи сети.

Напомним, что «Мастер Шеф» Клопотенко озадачил экспериментами с едой.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко сделал признание о своем опыте путешествий.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко заинтриговал планами на декабрь.