Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі не так давно відправлялася у відрядження і встигла відзняти кілька цікавих образів перед святами. Цього разу актриса підкорила стильним образом в елегантному кремовому костюмі без зайвої відвертості.

В цей раз Мер'єм вибрала класичний брючний костюм з акуратною жилеткою і невеликим вирізом. Піджак без принтів і брюки з високою підсадкою ідеально поєднувалися на фігурі актриси. Причому простий макіяж і прикраси гармоніювали і без зачіски актриси.

Завдяки вдало підібраному поряд, Узерлі отримала багато компліментів:

"Найкрасивіша😍; шикарна 🔥; просто приголомшливо ♥ ️; найкрасивіша😍; красива !!! 🔥Моя любов; Queeen! 🧚 🏻 ; Я люблю тебе, ти чудова людина, бажаю тобі всього найкращого❤; чудово! 😍 ; Красуня❤️; Королева 👸 у світі 👏; Ангел❤️ як добре схудла😍"»

Мер'єм Узерлі є успішною західною актрисою, яка відома вітчизняним глядачам по роботі в проекті "Величне століття", де стала Роксоланою. Узерлі вже деякий час не знімається в кіно, а на початку 2021 року народила другу дочку - Лілі Коі. Але Мер'єм можна частенько побачити на світських заходах, а також актриса веде сторінку в Instagram

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