Известная турецкая актриса немецкого происхождения и модель Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря сериалу "Великолепный век", впечатлила похудевшей фигурой в красном платье.

Популярная актриса Мерьем Узерли начала активно вести Инстаграм после того, как завершила съемки в сериале и предпочла уделять больше времени своим детям, светским мероприятиям и разным фотосессиям для глянца. Причем мама двух детей не стала сидеть на месте после того, как решила похудеть.

Известно, что Мерьем не раз высмеивали за несколько одутловатое после уколов красоты лицо и довольно грузный вид еще во время съемок в сериале. Поэтому Узерли приложила много сил, чтобы преобразиться и помолодеть.

В красном платье с длинным шлейфом, аккуратным декольте и отсутствием принтов Узерли выглядела превосходно:

«Я люблю тебя, султан; душевно красивая😍; Ты потрясающий человек; Так красиво😍 по-прежнему хороша; Такая красивая 😭; Королева👸🏼🤍; Вау так красиво 😍; Это шикарно!; Такая красивая 🥺; хуррем (на этот раз не султан) 🙆‍♂️! ...; Королева!🔥!».

Отметим, актриса Мерьем Узерли запомнилась всем по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". Она славится не только своим талантом, но и необычной внешностью для турецкой девушки.

Ранее актриса опубликовала новую серию фотографий. Как известно, сейчас она находится в Лондоне. На кадрах Мерьем Узерли посетила мероприятие.

Ранее сообщалось, Узерли из "Великолепного века" удивила фигурой, покрутившись в платье с вырезом: "Не плохо для Хюррем"

Также, Узерли из "Великолепного века" в белом костюме устроила фотосессию на диване: "Такая красивая цыпочка"

Politeka рассказывала, Узерли из "Великолепного века" засветила обручальное кольцо с огромным бриллиантом: "Не теряйте надежды, девочки"