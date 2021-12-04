Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла ключевую роль в турецком сериале "Великолепный век", устроила весьма интригующую фотосессию в малиновом наряде с открытым передом.

Мерьем Узерли довольно активно ведет социальные сети и показывает разные образы. Причем не раз актриса акцентировала внимание на том, как похудела за это время и преобразилась после вторых родов.

О личной жизни Мерьем не говорит, предпочитая просто показывать постановочные кадры из специальных фотозон. В этот раз а малиновом платье артистка показала оригинальный лук, а яркий макияж и аксессуары хорошо его завершили.

В сети обратили внимание на то, как актрисе удается хорошо выглядеть и теперь она даже моложе, чем раньше:

«Ну почему она так прекрасна!❤; Так красиво ... Хуррем Султан ...; Mankenlikte yakisir Meryem hanima🎉; Ты потрясающе выглядишь🔥 ♥ ️; Такая великолепная 😍; Очень нежно 🥰 и женственно! Мне это нравится❤️;Обожаю тебя всем сердцем и душой 🧡🧡; Моя Богиня 🍷❤️; Мерьем, неплохо для хуррем ❤️; Ты моя любовь ты моё искусство 💚♾️; Супер милая Мерьем 😍», - пишут в сети.

Отметим, Мерьем Узерли является успешной западной актрисой. Украинскому зрителю звезда известна по сериалу "Великолепный век", где знаменитость сыграла роль Роксоланы. Недавно Узерли родила второго ребенка, но уже вернула роскошную фигурку и радует фанатов роскошными образами в Инстаграм.

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