Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли не так давно отправлялась в командировку и успела отснять несколько интересных образов перед празндиками. В этот раз актриса покорила стильным образом в элегантном кремовом костюме без лишней откровенности.

В этот раз Мерьем выбрала классический брючный костюм с аккуратной жилеткой и небольшим вырезом. Пиджак без принтов и брюки с высокой подсадкой идеально сочетались на фигуре актрисы. Причем простой макияж и украшения гармонировали и без прически актрисы.

Благодаря удачно подобранному наряду, Узерли получила много комплиментов:

«Самая красивая😍; Шикарная 🔥; Просто потрясающе ♥ ️; Самая красивая😍; Красивая !!! 🔥Моя любовь; Queeen! 🧚🏻; Я люблю тебя, ты замечательный человек, желаю тебе всего наилучшего ❤; Замечательно! 😍; Красавица❤️; Королева 👸 в мире 👏; Ангел❤️ как хорошо похудела😍».

Мерьем Узерли является успешной западной актрисой, которая известна отечественным зрителям по работе в проекте "Великолепный век", где стала Роксоланой. Узерли уже некоторое время не снимается в кино, а в начале 2021 года родила вторую дочь - Лили Кои. Но Мерьем можно частенько увидеть на светских мероприятиях, а также актриса ведет страничку в Инстаграм

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