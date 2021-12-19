Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою і зіркою"Світського життя". В рамках нового репортажу знаменитість відвідала за лаштунки новорічного вогника, який організовує "Вечірній квартал". На сторінці проекту з'явилися фото з зірками, з якими Каті вдалося поговорити під час зйомок.
На фото Катя була разом фронтменом групи "Мумій Троль" Іллею Лагутенко, а також Тіною Кароль, Оленою Кравець і Олегом Винником.
"Заглянули за лаштунки новорічного вогника «Вечірнього Кварталу». Наш зоряний репортаж", - написано було під фотографіями.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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