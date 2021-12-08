Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, какое ее занятие вызывало недоумение окружающих около 20 лет назад, хотя и сейчас не все воспринимают это нормально.

38-летняя телеведущая начинала карьеру с модельного бизнеса, передает Politeka.net. Звезда работала за рубежом, но в 18 лет вернулась на Родину, твердо решив стать тележурналистской.

Катя Осадчая училась дикторской речи и украинскому языку, после чего устроилась на телевидение. Сейчас звезда ведет разные программы на телеканале "1+1".

В новом посте Инстаграм телеведущая решила вспомнить время, когда была совсем юной. Звезда рассказала, что почти 20 лет назад села за руль, но тогда окружающие это воспринимали с недоумением.

"Как стремительно меняется время, когда я получала права, в свои 19, молодые девушки за рулем вызывали недоумение, а иногда даже злобу со стороны мужчин на дороге, сейчас все легче, но предубеждения все равно существуют.

Люблю проводить время за рулем, особенно в выходное, когда все дети вместе на заднем сиденье и когда целая куча планов в день 👯‍♀️", - призналась Катя Осадчая.

"Екатеринка, вы прекрасная женщина ❤️", "Мужчин удивлённых на мыло )))", "Катюша, восхищаюсь вами🙌", "Вы невероятно хороший человек", - написали пользователи Сети.

Напомним, Осадчая отправилась за границу с Саниной из The Hardkiss и ее семьей

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