Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей и звездой "Світського життя". В рамках нового репортажа знаменитость посетила за кулисы новогоднего огонька, который организовывает "Вечерний квартал". На страничке проекта появились фото со звездами, с которыми Кате удалось поговорить во время съемок.

На фото Катя была вместе фронтменом группы "Мумий Тролль" Ильей Лагутенко, а также Тиной Кароль, Еленой Кравец и Олегом Винником.

"Заглянули за кулисы новогоднего огонька «Вечернего квартала». Наш звездный репортаж", - написано было под фотографиями.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Непревзойденный Лагутенко", "Вангую интервью начнется с подводки "карнавала не будет", "Елене Кравец очень подходит короткая стрижка", "С Лагутенко!!! Всех остальных видим каждый день по телевизору".

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