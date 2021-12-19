Епатажна співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) зі своїм чоловіком влаштували провокаційну фотосесію на мотоциклі.

Як пише Politeka.net, MARUV не часто виставляє на показ особисте життя, а знімки з чоловіком Олександром Корсуном з'являються в її Instagram досить рідко.

Однак не цього разу.

Останньою публікацією, яку MARUV розмістила у себе в фотоблозі, стала провокаційна фотосесія з чоловіком, який також є її PR-менеджером.

Співачка приміряла вбрання у своєму фірмовому стилі. На ній був надітий білий комбідрес, чоботи на шнурівці і куртка - косуха.

Олександр був одягнений в шкіряну куртку і чорні штани.

Пара позувала сидячи на мотоциклі.

"Я і мій чоловік", - коротко підписала MARUV.

Користувачі Мережі почали обговорювати побачене.

"У Саші скрізь один вираз обличчя", "Изиск","

"Божечки! Які ж розкішні! Які космічні! 🔥 Просто неймовірні!❤️ Обожнюємо😍", - пишуть в мережі.

Раніше MARUV зізнавалася журналістам, що познайомилася з Олександром в стриптиз-барі. Пара зустрічалася недовго, і майже відразу почали разом жити, а потім тихо розписалися. Однак весільної церемонії не було.

Нагадавши, MARUV похвалилася ефектною обновкою, згадавши радянський фільм.

Як повідомляла Politeka, MARUV влаштувала новорічні танці в наряді з фірмовою фішкою.

Також Politeka писала, що MARUV влаштувала провокацію з подружкою і жорстко відповіла українцям на критику.