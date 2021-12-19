Эпатажная певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) со своим супругом устроили провокационную фотосессию на мотоцикле.

Как пишет Politeka.net, MARUV не часто выставляет на показ личную жизнь, а снимки с супругом Александром Корсуном появляются в ее Instagram довольно редко.

Однако не в этот раз.

Последней публикацией, которую MARUV разместила у себя в фотоблоге, стала провокационная фотосессия с мужем, который также является ее PR-менеджером.

Певица примерила наряд в своем фирменном стиле. На ней был надет белый комбидресс, сапоги на шнуровке и куртка- косуха.

Александр был одет в кожаную куртку и черные брюки.

Пара позировала сидя на мотоцикле.

«Я и мой муж», - коротко подписала MARUV.

Пользователи сети принялись обсуждать увиденное.

"У Саши везде одно выражение лица", "Изыск", "

"Божечки! Какие же роскошные! Какие космические! 🔥 Просто невероятные!❤️ Обожаем😍", - пишут в сети.

Ранее MARUV признавалась журналистам, что познакомилась с Александром в стриптиз-баре. Пара встречалась недолго, и почти сразу начали вместе жить, а потом тихо расписались. Однако свадебной церемонии не было.

Напомним, MARUV похвасталась эффектной обновкой, вспомнив советский фильм.

Как сообщала Politeka, MARUV устроила новогодние пляски в наряде с фирменной фишкой.

Также Politeka писала, что MARUV устроила провокацию с подружкой и жестко ответила украинцам на критику.