Как пишет Politeka.net, MARUV не часто выставляет на показ личную жизнь, а снимки с супругом Александром Корсуном появляются в ее Instagram довольно редко.
Однако не в этот раз.
Последней публикацией, которую MARUV разместила у себя в фотоблоге, стала провокационная фотосессия с мужем, который также является ее PR-менеджером.
Певица примерила наряд в своем фирменном стиле. На ней был надет белый комбидресс, сапоги на шнуровке и куртка- косуха.
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Александр был одет в кожаную куртку и черные брюки.
Пара позировала сидя на мотоцикле.
«Я и мой муж», - коротко подписала MARUV.
Пользователи сети принялись обсуждать увиденное.
"У Саши везде одно выражение лица", "Изыск", "
"Божечки! Какие же роскошные! Какие космические! 🔥 Просто невероятные!❤️ Обожаем😍", - пишут в сети.
Ранее MARUV признавалась журналистам, что познакомилась с Александром в стриптиз-баре. Пара встречалась недолго, и почти сразу начали вместе жить, а потом тихо расписались. Однако свадебной церемонии не было.
Напомним, MARUV похвасталась эффектной обновкой, вспомнив советский фильм.
Как сообщала Politeka, MARUV устроила новогодние пляски в наряде с фирменной фишкой.
Также Politeka писала, что MARUV устроила провокацию с подружкой и жестко ответила украинцам на критику.