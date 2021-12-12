Певица MARUV (Анна Корсун) рассказала о критике, которая появилась после публикации видео.

Как пишет Politeka.net, Анна Корсун является эпатажной отечественной артисткой, которая выиграла нацодбор на Евровидении, но в итоге не поехала на международный конкурс. А теперь звезда в сторис Инстаграм рассказала, что случилось после публикации провокационного видео.

Анна начала с того, что показала обложку видео, где пристает к подружке.

"Сегодня я выложила этот видос и тут открылся просто портал в ад", - начала Корсун.

Дальше MARUV показала реакцию на видео украинцев:

"Аня, фу, что им делаешь", "К чему это? дома ковыркайтесь Противно смотреть. С ума посходили вся эта эстрадная тусовка", "Мерзость", "За гранью нравственность", "Когда уже такие, как бы мягко написать?! Исчезнуть", "Фу, срамота".

На следующем сторис Анна ответила критикующим:

"Мои хорошие, идите лечитесь! Не надо, не живите с этим грузом. Одни надумали себе то, чего нет, у вторых вызвало отвращение две красивых девушки позирующих на камеру, а третьи орут аморально, хотя я больше чем уверена, что те кто это кричат, либо в молодости брали за ***** за ДК и ***** за бутылку пива, либо хотят такое.

Если у вас вызвала такую реакцию какая-то безобидная *****, то это значит что вы либо сами так хотите, но не можете себе позволить, либо в вас это 100% есть и вы всячески это отрицаете. А вообще, помните, что самые большие поборники морали - это старые ****. Не палитесь, друзья. И спасибо что повышаете мне охваты", - написала Анна.

Но на этом сообщение Корсун не закончилось:

"И последнее. Каждый всегда думает в меру своей распущенности. И никогда еще за всю историю пуританство и цензурирование не построило счастливое и благополучное общество", - написала Анна.

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