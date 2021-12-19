Відомий комік Олександр Еллерт, який розлучився з Ксенією Мішиною, показав, як проводить час з донькою.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український комік, ведучий і шоумен Олександр Еллерт, який став переможцем у шоу "Холостячка", але нещодавно розлучився з Ксенією Мішиною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірковий красень виклав у сторіс чарівне фото своєї доньки від першого шлюбу Еліни.

Схоже, зірковий Татусь сходив з донькою-підлітком в кафе. На знімку в сторіс дівчинка відображена за столиком, вона тримає палички з цікавим шматочком блакитної їжі, при цьому єхидно посміхається. Перед камерою Еліна з'явилася в темних джинсах, чорній кофтині і кумедній шапочці.

"Спец з вибору дивної їжі", - весело підписав кадр Олександр Эллерт.

Варто відзначити, що дочка Саші Еля не живе із зоряним татком, але вони часто бачаться і весело проводять час. Комік до того ж часто публікує кадри дочки і з себе дочкою на сторінці в соцмережі.

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