Зупинилося серце талановитого іспанського вокаліста Карлоса Маріна, який виступав у складі знаменитого квартету Il Divo. Йому було всього 53.

Карлоса Маріна не стало в неділю, 19 грудня, в лікарні Манчестера. Причиною смерті артиста став коронавірус, що підтвердили його колеги по групі. Ще на початку місяця Марін разом з американцем Девідом Міллером, французом Себастьєном Ізамбаром і швейцарцем Урсом Бюлером давав концерти, коли 10 жовтня квартет раптово скасував всі концерти до кінця року.

За пару днів до цього Марін потрапив до лікарні з симптомами схожими на коронавірус - діагноз згодом підтвердився. Артисту ставало все гірше, він вже не міг самостійно дихати і його підключили до ШВЛ.

Про смерть Маріна повідомили його колеги на офіційній сторінці Il Divo в Instagram.

"З важким серцем ми повідомляємо вам, що наш друг і колега Карлос Марін помер. За ним тужать друзі, сім'я і шанувальники. Ніколи не буде іншого такого голосу чи духу, як Карлос. Вже 17 років ми вчотирьох разом у цій неймовірній подорожі Il Divo, і ми будемо сумувати за нашим дорогим другом. Ми сподіваємося і молимося, щоб його прекрасна душа упокоїлася з миром. З любов'ю - Девід, Себастьєн і Урс", - йдеться в повідомленні.

Шанувальники сумують за артистом, що вражав своїм голосом. До речі, Марін був баритоном в групі, тоді як його товариші - тенори.

"Не можоме в це повірити😢😢😢"

"😭💔, упокійся з миром, один з найчудовіших співаків❤❤️, ми будемо за тобою сумувати"

"Яка сумна новина для всього світу😢. Мої найщиріші співчуття всій родині і друзям, його вже дуже не вистачає💔🥺"

"😢 😢 😢це так сумно. Думаю про всіх вас. У нього був неймовірний голос і прекрасний характер 💔"

"Нііііі! Але він вже в кращому місці співає перед Богом... АЛЕЛУЯ🎶 🎵 🎶"

Додамо, в 2006 році Il Divo внесли в Книгу рекордів Гіннесса як найуспішніший міжнародний поп-проект. З дня свого створення, з 2004 року, квартет встиг виступити майже у всіх країнах світу, включаючи Україну.

OMG 😢😢😢 I can't believe this sad news, myself and @mrsseags were only at Brighton on Sat 4th December watching their amazing show and Carlos being his usual charismatic self. Our thoughts are with his personal family and his work family at this very sad time. #ildivo pic.twitter.com/w57cXdUDJJ — Marc Seager (@Seags06) December 19, 2021

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