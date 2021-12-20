Карлоса Маріна не стало в неділю, 19 грудня, в лікарні Манчестера. Причиною смерті артиста став коронавірус, що підтвердили його колеги по групі. Ще на початку місяця Марін разом з американцем Девідом Міллером, французом Себастьєном Ізамбаром і швейцарцем Урсом Бюлером давав концерти, коли 10 жовтня квартет раптово скасував всі концерти до кінця року.
За пару днів до цього Марін потрапив до лікарні з симптомами схожими на коронавірус - діагноз згодом підтвердився. Артисту ставало все гірше, він вже не міг самостійно дихати і його підключили до ШВЛ.
Про смерть Маріна повідомили його колеги на офіційній сторінці Il Divo в Instagram.
"З важким серцем ми повідомляємо вам, що наш друг і колега Карлос Марін помер. За ним тужать друзі, сім'я і шанувальники. Ніколи не буде іншого такого голосу чи духу, як Карлос. Вже 17 років ми вчотирьох разом у цій неймовірній подорожі Il Divo, і ми будемо сумувати за нашим дорогим другом. Ми сподіваємося і молимося, щоб його прекрасна душа упокоїлася з миром. З любов'ю - Девід, Себастьєн і Урс", - йдеться в повідомленні.
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Шанувальники сумують за артистом, що вражав своїм голосом. До речі, Марін був баритоном в групі, тоді як його товариші - тенори.
"Не можоме в це повірити😢😢😢"
"😭💔, упокійся з миром, один з найчудовіших співаків❤❤️, ми будемо за тобою сумувати"
"Яка сумна новина для всього світу😢. Мої найщиріші співчуття всій родині і друзям, його вже дуже не вистачає💔🥺"
"😢 😢 😢це так сумно. Думаю про всіх вас. У нього був неймовірний голос і прекрасний характер 💔"
"Нііііі! Але він вже в кращому місці співає перед Богом... АЛЕЛУЯ🎶 🎵 🎶"
Додамо, в 2006 році Il Divo внесли в Книгу рекордів Гіннесса як найуспішніший міжнародний поп-проект. З дня свого створення, з 2004 року, квартет встиг виступити майже у всіх країнах світу, включаючи Україну.
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