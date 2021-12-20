Остановилось сердце талантливого испанского вокалиста Карлоса Марина, выступавшего в составе знаменитого квартета Il Divo. Ему было всего 53.

Карлоса Марина не стало в воскресенье, 19 декабря, в больнице Манчестера. Причиной смерти артиста стал коронавирус, что подтвердили его коллеги по группе. Еще в начале месяца Марин вместе с американцем Дэвидом Миллером, французом Себастьеном Изамбаром и швейцарцем Урсом Бюлером давал концерты, когда 10 октября квартет внезапно отменил все концерты до конца года.

За пару дней до этого Марин попал в больницу с симптомами похожими на коронавирус - диагноз впоследствии подтвердился. Артисту становилось все хуже, он уже не мог самостоятельно дышать и его подключили к ИВЛ.

О смерти Марина сообщили его коллеги на официальной страничке Il Divo в Инстаграм.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш друг и коллега Карлос Марин скончался. За ним тужат друзья, семья и поклонники. Никогда не будет другого такого голоса или духа, подобных Карлосу. Уже 17 лет мы вчетвером вместе в этом невероятном путешествии Il Divo, и мы будем скучать по нашему дорогому другу. Мы надеемся и молимся, чтобы его прекрасная душа упокоилась с миром. С любовью - Дэвид, Себастьян и Урс", - говорится в сообщении.

Поклонники скорбят за артистом, поражавшим своим голосом. К слову, Марин был баритоном в группе, тогда как его товарищи - теноры.

"Не можем в это поверить 😢😢😢"

"😭💔, упокойся с миром, один из самых замечательных певцов 🙏🏻❤️, мы будем по тебе скучать"

"Какая печальная новость для всего мира😢. Мои самые искренние соболезнования всей семье и друзьям, его уж очень не хватает💔🥺"

"😢😢😢 это так душераздирающе 😭 Думаю обо всех вас. У него был невероятнейший голос и прекрасный характер 💔"

"Неееет! Но он уже в лучшем месте поет перед Богом... АЛЕЛУЯ 🎶 🎵 🎶"

Добавим, в 2006 году Il Divo внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный международный поп-проект. Со дня своего создания, с 2004 года, квартет успел выступить почти во всех странах мира, включая Украину.

OMG 😢😢😢 I can't believe this sad news, myself and @mrsseags were only at Brighton on Sat 4th December watching their amazing show and Carlos being his usual charismatic self. Our thoughts are with his personal family and his work family at this very sad time. #ildivo pic.twitter.com/w57cXdUDJJ — Marc Seager (@Seags06) December 19, 2021

Напомним, что внезапно скончался известный музыкант, ему было всего 30 лет

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