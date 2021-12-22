Як повідомляє Politeka.net, вагітна дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка, яка з дня на день повинна народити дочку, активно веде свою сторінку в Instagram і часто спілкується з шанувальниками через неї. Так, цього разу дівчина жорстко відповіла недоброзичливцям, які звинуватили їх з чоловіком в тому, що народжують дитину і спихнуть його на батьків.

За словами Іванки, з новонародженою дочкою їй допомагатиме тільки чоловік, і більше ніхто. "З дитиною мені допомагатиме тільки мій чоловік, і більше ніхто. Тому перестаньте писати, що це ми народимо дитину нашим батькам, а не нам. Ми собі її народжуємо", - відповіла на звинувачення дружина Сасанчина.

Зазначимо, що заручини 19-річного Романа Сасанчина з його 23-річною коханою трапилася ще навесні, після чого парі багато говорили, що їм ще рано одружитися. Причина такого рішення стала відома пізніше - в кінці літа парочка оголосила, що вони чекають дитину. І зовсім недавно, за кілька тижнів до пологів, Рома і Іванка офіційно одружилися.

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